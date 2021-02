Mit einer virtuellen Menschenkette ist in Dresden an die Zerstörung der Stadt vor 76 Jahren und an die Millionen Opfer der NS-Zeit erinnert worden.

Bei der Aktion wurden unter Glockengeläut Bilder von Einwohnern auf die Frauenkirche, die Synagoge und weitere markante Gebäude projiziert. Mehr als 1.200 Menschen hatten sich mit ihrem Foto beteiligt, darunter auch Frauen und Männer aus dem Ausland.



Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hob den Dresdner Gedenktag als einen Beitrag für Demokratie und Frieden hervor. Die Stadtgesellschaft habe einen Weg gefunden, mit der Geschichte umzugehen, sagte der CDU-Politiker bei einer Feier im kleinen Rahmen auf dem Altmarkt. Die traditionelle Menschenkette sei ein klares Zeichen für Weltoffenheit und gegen Antisemitismus und Rassismus, betonte Kretschmer.

