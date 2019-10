Nach dem Terroranschlag in Halle an der Saale haben in Dresden rund 2.000 Menschen ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt.

Sie versammelten sich dazu vor der Synagoge. Vertreterinnen und Vertreter von Kirche und Stadt wollten zudem am Schabbat-Gebet der jüdischen Gemeinde teilnehmen. Auch in Halle gedachten erneut mehrere hundert Menschen der Opfer des rechtsextremistischen Anschlags. Das Innenministerium von Sachsen-Anhalt ordnete bis Montag Trauerbeflaggung an allen Dienstgebäuden des Landes an.



Innenminister Stahlknecht nahm zugleich die Polizei gegen Kritik in Schutz. Die Beamten hätten gute Arbeit geleistet, sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Er führte weiter aus, dass das unregelmäßige Streifefahren vor der Synagoge in Halle der aktuellen Gefährdungsbewertung des Bundeskriminalamtes entsprochen habe. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gestand der mutmaßliche Attentäter inzwischen die Tat.