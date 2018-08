Fast zwei Jahre nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Moschee und ein Kongresszentrum in Dresden ist der Täter zu neun Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.

Das Landgericht verurteilte den 31-Jährigen unter anderem wegen versuchten Mordes, Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchter besonders schwerer Brandstiftung. Er hatte gestanden, am 26. September 2016 selbstgebaute Rohrbomben vor der Fatih-Moschee und am Internationalen Congress Centrum gezündet zu haben. Verletzt wurde damals niemand. In dem Moscheegebäude hatten sich allerdings der Imam und seine Familie befunden. Der Täter war vor den Anschlägen als Redner bei Veranstaltungen der fremdenfeindlichen "Pegida"-Bewegung aufgetreten.