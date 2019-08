In Dresden haben gestern nach Angaben der Veranstalter rund 40.000 Menschen für eine offene und freie Gesellschaft demonstriert.

Die Teilnehmer hätten ein unmissverständliches Zeichen für Solidarität und gegen Ausgrenzung gesetzt, erklärten die Veranstalter vom Bündnis Unteilbar. Die Botschaft von Dresden sei, dass man es nicht zulasse, Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander auszuspielen.



In Sachsen wird ebenso wie in Brandenburg am 1. September ein neuer Landtag gewählt.