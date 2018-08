Bundeskanzlerin Merkel hat ein stärkeres Engagement des Bundes für raschere Abschiebungen angekündigt.

Sie sagte bei einem Besuch der sächsischen CDU-Landtagsfraktion in Dresden, vor allem bei der Beschaffung von Pässen wolle man den Landesregierungen helfen. Das häufige Fehlen der Papiere sei eines der größten Probleme bei Rückführungen.



Bei Merkels Ankunft in der sächsischen Landeshauptstadt hatten sich etwa 300 Pegida- und AfD-Anhänger in Sichtweite des Landtages versammelt und die Kanzlerin beschimpft.