Dresdens Oberbürgermeister Hilbert hat sich nach einem Stadtratsbeschluss von dem Wort "Nazi-Notstand" distanziert.

Der FDP-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Begriff sei in einer Art und Weise populistisch, die dem richtigen Anliegen nicht gerecht werde. Er wolle sich nicht an einer sprachlichen Eskalation beteiligen.



Der Dresdner Stadtrat hatte am vergangenen Mittwoch beschlossen, mehr gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Nationalismus zu unternehmen. Der Titel des Beschlusses beinhaltete den Begriff "Nazinotstand" mit einem Fragezeichen dahinter. Diese Wortwahl war parteiübergreifend auf Kritik gestoßen.