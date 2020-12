Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat die für heute geplante Dresdner "Querdenken"-Demonstration verboten.

Damit wurde eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Dresden bestätigt. Die Initiative "Querdenken" hatte eine Kundgebung für 4.000 Menschen angemeldet. Die Stadt untersagte sie mit Hinweis auf die Infektionsgefahren. Die Polizei bereitet sich dennoch auf einen Großeinsatz vor. Sie rechnet mit der Anreise zahlreicher Hooligans sowie Rechts- und Linksextremisten. Mehrere Gegendemonstrationen sind angemeldet worden, die nicht dem Versammlungsverbot unterliegen.



Auch in Erfurt und in Frankfurt am Main wurden für heute "Querdenken"-Kundgebungen angemeldet. Die zuständigen Verwaltungsgerichte bestätigten zwar die erlassenen Verbote, dagegen konnten die Verstalter aber noch Beschwerde einlegen. Auch hier sind jeweils Gegendemonstrationen geplant.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 11.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 09.12.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 09.12.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 10.12.)

Ansteckung und Übertragung

+ Positive Beispiele: Kann Deutschland von anderen Ländern lernen? (Stand 3.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 09.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.