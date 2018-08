Bei dem Mann, der vergangene Woche während einer Pegida-Demonstration in Dresden ein ZDF-Kamerateam verbal angegriffen hat, handelt es sich um einen Mitarbeiter des Landeskriminalamtes Sachsen.

Er sei bei dem Geschehen aber nicht im Dienst gewesen, sondern habe als Privatperson an der Kundgebung teilgenommen, heißt es in einer Mitteilung des Innenministeriums. Über mögliche Konsequenzen werde das LKA entscheiden, wenn der Vorgang geklärt und der Betroffene angehört worden sei.



Bundesjustizministerin Barley, SPD, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Vorgänge in Sachsen seien besorgniserregend und müssten dringend und umfassend durch die sächsischen Behörden aufgeklärt werden.



Der Mann hatte sich dagegen verwahrt, gefilmt zu werden und die Polizei gerufen, die das Kamerateam des ZDF dann etwa eine Dreiviertelstunde festhielt. Der Fall hatte bundesweit Kritik ausgelöst und war als Eingriff in die Pressefreiheit gewertet worden.