Der Beauftragte der sächsischen Staatsregierung für jüdisches Leben, Feist, hat sich der Kritik an Dresdens Umgang mit einer "Pegida"-Demonstration am Jahrestag der antijüdischen Novemberpogrome angeschlossen.

Dass ausgerechnet am Abend des 9. November ein Rechtsextremist wie Ex-AfD-Politiker Andreas Kalbitz eine Bühne bekomme, sei "absolut inakzeptabel", sagte der CDU-Politiker in Dresden. Die Fassungslosigkeit und Empörung der Jüdischen Gemeinde sei für ihn absolut nachvollziehbar. Es habe der Stadtverwaltung an Sensibilität gefehlt. Man hätte auch über Möglichkeiten sprechen können, diese diskriminierende Veranstaltung beispielsweise durch ein städtisch organisiertes Gedenken am geplanten Versammlungsort von Pegida zu verhindern. Das von Dresden ausgehende Signal, so Feist weiter, sei weit über die sächsische Landeshauptstadt hinaus verheerend.



Die sächsische SPD hatte den Auftritt von Kalbitz "eine widerwärtige Provokation" genannt. Die Jüdische Gemeinde Dresden reagierte mit "großer Fassungslosigkeit und voller Empörung" auf die "Pegida"-Veranstaltung am Gedenktag für die Opfer der Pogrome von 1938. Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland teilte mit, es seien genau diese Momente, "wo schlimme Erinnerungen an die dunkelsten Zeiten der deutschen Geschichte wach werden und den Beginn der Auslöschung jüdischen Lebens hierzulande markierten." Während offizielle Gedenkfeiern wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden seien, lasse es die Stadt es zu, "dass rechtsextremistisches, antisemitisches und islamophobes Gedankengut auf offener Straße skandiert werden darf".

Dresdens OB verteidigt Entscheidung

Der Dresdener Oberbürgermeister Hilbert (FDP) erklärte, weder Grundgesetz noch sächsisches Versammlungsgesetz böten eine Grundlage, das Recht auf Versammlungsfreiheit einzuschränken. Unterdessen nahm die Polizei wegen eines Plakats mit durchgestrichenem Hakenkreuz und einem gezeigten Hitlergruß nach eigenen Angaben Ermittlungen auf.



Insbesondere am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten und ihre Sympathisanten in der Bevölkerung Synagogen, Geschäfte und Wohnungen in Brand gesteckt und jüdische Bürger misshandelt, verschleppt und ermordet. Bundespräsident Steinmeier sagte gestern in einer Videobotschaft an Israels Präsidenten Rivlin, es beschäme ihn, dass sich Juden mit einer Kippa noch heute auf deutschen Straßen nicht sicher fühlten und jüdische Einrichtung geschützt werden müssten. Steinmeier sicherte zu, den Antisemitismus weiter zu bekämpfen, jüdisches Leben zu schützen und an der Seite Israels zu stehen.

