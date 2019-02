Die Dresdner Polizei hat die Behinderung von Journalisten während zweier Demonstrationen in der vergangenen Woche eingeräumt.

Der leitende Polizeidirektor Demmler sagte, er bedaure, dass die Medienvertreter in ihrer Arbeit beeinträchtigt worden seien. Sie hatten über eine Kundgebung von Rechtsextremen und Gegendemonstranten berichtet. Einen der Journalisten bat Demmler ausdrücklich um Entschuldigung. Er sei als Pressevertreter erkennbar gewesen und dennoch beiseite gestoßen worden. Der Polizeidirektor erklärte, im Kommunikationsverhalten der Beamten gebe es noch deutlichen Verbesserungsbedarf.



Mehreren Polizisten war vorgeworfen worden, Journalisten teilweise aggressiv angegangen zu sein. Schon im vergangenen Jahr war der Dresdner Polizei ein Eingriff in die Pressefreiheit vorgehalten worden - damals am Rande einer Pegida-Kundgebung.