Nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe von Dresden gehen die Ermittler von vier Tätern aus.

Darauf verdichteten sich die Hinweise, erklärte die Polizei. Grundlage sei die Auswertung des vorliegenden Videomaterials. Bislang seien bei der Sonderkommission insgesamt 205 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Nach den Tätern wird weiter gesucht.



Kulturstaatsministerin Grütters lud die Museumsvertreter in Deutschland zu einer Sicherheitskonferenz ein. In den Museen lagerten Kunstschätze, die die kulturelle Identität Deutschlands ausmachten und deren Wert in die Milliarden gehe, sagte die CDU-Politikerin der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Das gewaltsame Vorgehen der Täter von Dresden zeige die sicherheitstechnischen Herausforderungen für Museen. Deshalb müsse man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie diese ihre Objekte künftig besser schützen könnten.



Am Montag war bei dem Einbruch im Grünen Gewölbe eine noch unbekannte Menge Juwelen gestohlen worden. Die Polizei identifizierte inzwischen das Fluchtauto der mutmaßlichen Täter.