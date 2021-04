Die Stadt Dresden hat für diesen Samstag geplante Proteste der Querdenken-Bewegung gegen Corona-Auflagen untersagt.

Das Verbot erging nach Angaben der Stadtverwaltung auch unter Verweis auf die jüngsten Veranstaltungen in Stuttgart und Kassel mit Tausenden Anhängern. Dort waren Corona-Schutzvorschriften und Anweisungen der Polizei missachtet worden. Als weiterer Grund wurde das aktuelle Infektionsgeschehen in der sächsischen Landeshauptstadt angeführt. Demnach hatte die "Querdenken"-Initiative eine Großveranstaltung am Königsufer und alternativ Versammlungen auf drei großen Plätzen in der Innenstadt angemeldet.



Im März hatten über tausend Menschen trotz Verbots einer "Querdenken"-Demonstration in Dresden protestiert. Dabei waren Polizisten von Teilnehmern angegriffen und verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.