Nach dem Scheitern der sächsischen FDP bei der Landtagswahl hat der gesamte Parteivorstand der Freien Demokraten seinen Rücktritt angekündigt.

Eine Neuwahl soll am 2. November erfolgen, sagte Generalsekretär Herbst am Abend in Dresden der Deutschen Presse-Agentur. Der Vorstand übernehme die Verantwortung für das Ergebnis. Die FDP hatte am Sonntag zum zweiten Mal in Folge den Einzug in den Landtag des Freistaates verpasst.