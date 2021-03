Das Landgericht Dresden hat einen 38-jährigen Mann wegen schwerer sexueller Gewalttaten an mehreren Kindern zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 13 Jahren sowie anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Er habe etwa zwei zur Tatzeit erst wenige Monate alte Säuglinge durch seine Gewalttaten in Lebensgefahr gebracht, sagte der Vorsitzende Richter. Er habe die Taten gefilmt und in einschlägigen Internetforen veröffentlicht. Die Jugendschutzkammer gab sich in ihrem Urteil überzeugt, dass von dem Angeklagten auch nach Verbüßung der Haft eine große Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Verurteilt wurde der Mann zudem wegen des Verbreitens von sogenannte Kinderpornografie. Er hatte vor rund zehn Jahren ein entsprechendes Forum im Darknet - einem besonders geschützten, anonymen Bereich des Internets - mit aufgebaut und betrieben.



Im Mai war der 38-Jährige in seiner Wohnung in Niederau bei Meißen vor laufendem Computer von Spezialkräften überwältigt und festgenommen worden. Er legte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Mit seiner Entscheidung folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.