Nach Äußerungen von Pegida-Demonstranten zum Mordfall Lübcke ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Dresden.

Es wurde ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet wegen Billigung von Straftaten, sagte der Sprecher der Behörde dem Berliner "Tagesspiegel". Geprüft werde auch, ob Straftatbestände wie Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener in Frage kämen.



Das ARD-Magazin "Kontraste" hatte gestern einen Beitrag ausgestrahlt mit Stimmen von Pegida-Demonstranten vom Montag dieser Woche. Der ermordete Kasseler Regierungspräsident wurde als "Volksverräter" bezeichnet. Ein Pegida-Demonstrant meinte ein Mord alle zwei, drei Jahre aus Hass-Gründen sei relativ normal. Auch wurde Bundeskanzlerin Merkel für den Tod ihres Kasseler Parteifreunds verantwortlich gemacht. Politiker verschiedener Parteien reagierten mit Empörung.



Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet stellte bei Twitter die Frage in den Raum – Zitat – "In was für Zeiten leben wir, in denen vor laufender Kamera offen ein Mord gutgeheißen wird?".