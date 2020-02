Rund 11.000 Menschen haben in Dresden am Gedenktag zur Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg ein Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt.

Mit einer Menschenkette umschlossen sie am Abend die Altstadt. Bundespräsident Steinmeier und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer reihten sich mit ein. Zuvor hatte Steinmeier in seiner Gedenkrede vor einer Aushöhlung des Rechtsstaates und der Demokratie gewarnt und appelliert, Hass und Hetze entgegenzutreten.



Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnerte Dresden den ganzen Tag über an die Zerstörung der Stadt vor 75 Jahren. Bei Bombenangriffen der Alliierten zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 starben rund 25.000 Menschen.