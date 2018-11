Bundespräsident Steinmeier hat bei einem Besuch in Dresden zum verstärkten Dialog über politische Kontroversen aufgerufen. Man müsse dafür sorgen, dass das Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst wieder in Gang komme, sagte Steinmeier. Es könne nicht sein, dass der Austausch nur über Plattformen wie Facebook stattfinde.

Die Demokratie sei kein Geschenk, sondern müsse immer wieder erarbeitet werden, betonte das Staatsoberhaupt. Steinmeier besuchte in Dresden eine Ausstellung über Rassismus im Deutschen Hygiene-Museum und diskutierte darüber mit Schülerinnen und Schülern.



In Chemnitz will der Bundespräsident anschließend mit Bürgern über Vielfalt, Zuwanderung und Sicherheit sprechen. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes soll es auch darum gehen, was verfassungsfeindlicher Hetze und Hass entgegengesetzt werden kann. In Chemnitz war Ende August ein Mann getötet worden. Tatverdächtig sind zwei Iraker und ein Syrer. Nach der Tat kam es zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen in der Stadt.