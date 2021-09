In der Dresdner Frauenkirche haben Weggefährten Abschied von dem im August gestorbenen langjährigen sächsischen Ministerpräsidenten Biedenkopf genommen.

Bundespräsident Steinmeier würdigte Biedenkopf als einen der anregendsten, im besten Sinn einflussreichsten und originellsten Politiker, den die Bundesrepublik gekannt habe. Der CDU-Politiker sei ein intellektueller Vordenker, ein Ideengeber gewesen. In Sachsen sei Biedenkopf, der erste Ministerpräsident nach der Wiedervereinigung, mit seinen Fähigkeiten der richtige Mann zur richtigen Zeit gewesen. Mit seiner unerschöpflichen Energie und seinen Visionen, mit seinem Zuspruch und seinem Vertrauen in ihre Leistungsfähigkeit habe er den Menschen Mut gemacht, die schwierige Gegenwart zu meistern und eine bessere Zukunft in Angriff zu nehmen, betonte Steinmeier.



Biedenkopf war vor drei Wochen im Alter von 91 Jahren in Dresden gestorben.

