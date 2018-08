Mitarbeiter des ZDF wollen sich heute in Dresden mit der dortigen Polizeiführung treffen.

Dabei geht es um den umstrittenen Einsatz von Beamten am Rande einer Pegida-Demonstration am vergangenen Wochenende. Die Einladung zu dem Treffen sprach die zuständige Polizei-Direktion aus.



Sachsens Innenminister Wöller hatte gestern eine vollständige Aufklärung der Vorfälle. Ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes hatte privat an der Pegida-Kundgebung teilgenommen, sich aus der Menge gelöst und lautstark die Filmaufnahmen eines ZDF-Kameramannes kritisiert. Das Fernsehteam wurde daraufhin 45 Minuten von der Polizei festgehalten.



Nach MDR-Recherchen soll der LKA-Mitarbeiter auch Zugriff auf ein polizeiliches Erfassungssystem, in das alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge eingespeist sind. Der LKA-Mitarbeiter hatte privat an der Pegida-Kundgebung teilgenommen und sich dabei gegen Filmaufnahmen verwahrt.