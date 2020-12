Ungeachtet der Kundgebungsverbote ist es in Dresden und Frankfurt am Main zu Ansammlungen angereister Demonstranten der "Querdenken"-Bewegung gekommen.

In der sächsischen Landeshauptstadt war die Polizei mit 1.500 Kräften im Einsatz und löste die Gruppen auf. Mehrere dutzend Personen wurden in Gewahrsam genommen. In Frankfurt drohte die Polizei am Nachmittag mit dem Einsatz von Wasserwerfern, um Ansammlungen zu beenden.



Als letzte Instanz hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der Demonstration in Dresden bestätigt. Dort war eine Kundgebung mit 4.000 Teilnehmern angemeldet worden. In Frankfurt waren rund 40.000 erwartet worden.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.