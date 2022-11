Heinrich Schütz in Dresden

Von 1615 an wirkte Heinrich Schütz für gut 50 Jahre am sächsischen Kurfürstenhof in Dresden. Mit ihm wurde die Stadt zur Musikmetropole. Auch 350 Jahren nach seinem Tod ist er in Dresden wieder präsent, zum Beispiel durch das regelmäßige Heinrich Schütz Musikfest.

Heyder, Bernd | 08. November 2022, 22:05 Uhr