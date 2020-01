Das Landgericht Dresden hat sechs Mitglieder einer rechtsextremen Gruppierung verurteilt.

Das Gericht verhängte gegen fünf Männer und eine Frau der "Freien Kameradschaft Dresden" Haftstrafen bis zu sechs Jahren. Den Angeklagten waren Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, gefährliche Körperverletzung und Sprengstoffexplosionen zur Last gelegt worden. Sie waren demnach an Krawallen vor einer Flüchtlingsunterkunft im sächsischen Heidenau und an weiteren Angriffen auf Ausländer beteiligt. Als Motiv benannte das Gericht Rassismus.



Die "Freie Kameradschaft Dresden" hatte sich im Jahr 2015 gegründet und bestand nach Einschätzung der Ermittler aus etwa 45 Personen. Der Prozess gegen die nun verurteilten Mitglieder begann im September 2017. Mitglieder der Gruppe hatten sich bei Demonstationen der islamfeindlichen Pegda kennengelernt, berichtet Dlf-Korrespondent Bastian Brandau [Audio]. Irgendwann habe es ihnen nicht mehr gereicht, nur an den Kundgebungen teilzunehmen.



Bei den gewaltsamen Protesten in Heidenau waren damals mehr als 30 Polizisten verletzt worden. Ebenfalls vier der Angeklagten waren bei den schweren Ausschreitungen im Leipziger Stadtteil Connewitz Anfang 2016 beteiligt, wie es im Urteil hieß. Während eines Aufmarschs der Legida-Bewegung in der Leipziger Innenstadt hatten rund 250 vermummte rechte Hooligans und Neonazis in dem alternativen Stadtteil randaliert.