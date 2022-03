Heinrich Timmerevers, Bischof des katholischen Bistums Dresden-Meißen. (Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil)

Er schreibt in einem Hirtenwort zur Österlichen Bußzeit, die erschütternden Meldungen zu Zahlen und Begleitumständen des Missbrauchsskandals rissen nicht ab. Man habe sich strukturell und als Einzelne schuldig gemacht. Als Ursachen nennt der Bischof den Umgang mit Macht, die Rolle der Frau in der Kirche und eine in die Enge führende Sexualmoral. Viele Menschen hätten mit den Füßen abgestimmt und die Kirche verlassen. Auf der anderen Seite gebe es aber auch diejenigen, die sich sorgten, dass die katholische Kirche im laufenden Reformdialog der Anpassung an den Zeitgeist preisgegeben werde.

Timmerevers appelliert an die Dialogbereitschaft der Gläubigen, "in der Familie, in der Kirche und der Gesellschaft". Gemeinsam mit vielen anderen Menschen hoffe er darauf, dass die Kirche wieder mehr zu einem Ort des Lebens und des Glaubens werden könne.

