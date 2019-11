Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum 16. Mal das German Masters der Dressurreiter in Stuttgart gewonnen.

Auf "Emilio" setzte sich die 50-Jährige gegen Hubertus Schmidt mit "Escolar" und Lisa Müller mit "Stand By Me" durch.



Lisa Müller, die Ehefrau von Fußballprofi Thomas Müller, hatte am Samstag in Stuttgart in der Qualifikation für das Masters ihren ersten internationalen Sieg gefeiert. Dabei schlug sie auch Isabell Werth, die ihre Trainerin ist. Werth wurde Fünfte.