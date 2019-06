Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer sieht in der sich abzeichnenden Koalition in Bremen auch eine mögliche Option für den Bund. Ihre Partei könne sich nur jenseits der Großen Koalition erholen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der "Süddeutschen Zeitung". Sie strebe Mehrheiten jenseits der Union an. Eine Option könne eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken sein, meinte Dreyer.

Zurückhaltend äußerte sie sich zu Überlegungen, die SPD künftig von einer Doppelspitze führen zu lassen. Damit ließen sich nicht alle Probleme lösen. Zudem müsse ein Spitzenduo wirklich gut zusammenpassen. Am 24. Juni will die SPD-Spitze darüber diskutieren, wie ihre Führung künftig aussehen soll.



In Bremen ist seit dem Abend der Weg für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen frei. Nach Grünen und Linkspartei stimmte auch die SPD für die Aufnahme formeller Gespräche über die Bildung einer Landesregierung. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll das erste Treffen am kommenden Mittwoch stattfinden.



Bei der Bürgerschaftswahl in Bremen war die CDU stärkste Kraft vor der SPD geworden. Für eine Mehrheit im Landesparlament brauchen aber beide Parteien mindestens zwei Partner. Die CDU versuchte, neben der FDP auch die Grünen für eine sogenannte Jamaika-Koalition zu gewinnen. Die Grünen entschieden sich jedoch für ein Bündnis mit SPD und Linkspartei.