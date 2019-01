Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer hat die Bundesregierung zu raschen Fortschritten bei den Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen gedrängt.

Die Länder benötigten in dieser Frage die Unterstützung vom Bund, da die Abkommen auf Ebene der Nationalstaaten geregelt würden, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur. Wenn Bundesinnenminister Seehofer da Fortschritte erreiche, würden auch die Rückführungszahlen weiter steigen, betonte die stellvertretende SPD-Vorsitzende. Viele Landesinnenminister beklagen, dass Abschiebungen häufig am Widerstand der Herkunftsländer scheiterten. Sie fordern bessere Kooperationen und entsprechende Vereinbarungen mit den betroffenen Staaten.



Bundesweit nutzten 2018 laut Bundesinnenministerium ausreisepflichtige Ausländer in rund 14.000 Fällen Programme zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimatländer.