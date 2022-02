Kusel: Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, spricht vor der Fritz-Wunderlich-Halle. Hier findet heute eine nicht öffentliche Gedenkfeier für die beiden erschossenen Polizeibeamten statt. (dpa/Sebastian Gollnow)

Es sei menschenverachtend und schlimm, dass diese Tat von manchen im Netz bejubelt werde, sagte die SPD-Politikerin bei einer Trauerfeier im rheinland-pfälzischen Kusel. Die Behörden würden weder Beleidigungen noch Drohungen dulden - und nicht nur löschen, sondern verfolgen und bestrafen. Die beiden Polizeikräfte aus dem Saarland waren am Montag in der Nähe von Kusel bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Die beiden mutmaßlichen Täter befinden sich wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft.

Innenminister Lewentz sagte, es habe im Raum Idar-Oberstein eine Festnahme wegen Hetze im Internet gegeben. Eine Person habe dazu aufgerufen, Polizisten auf Feldwege zu locken und dort zu beschießen. Der Staat akzeptiere dies nicht.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.