Das Treffen hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach dem Raketeneinschlag in Polen angesetzt. Er erklärte per Twitter, die Allianz beobachte die Situation, und die Verbündeten berieten sich eng. Zugleich betonte er die Bedeutung gesicherter Fakten. Polen ist NATO-Mitglied. Die Regierung in Warschau will prüfen, ob Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden muss. Dieser sieht offizielle Konsultationen der Länder des Nordatlantikpakts bei Bedrohungen eines Mitglieds vor.

Am Rande des G20-Gipfels auf Bali fand zudem ein Treffen mehrer Staats- und Regierungschefs von EU- und NATO-Staaten statt. In einer gemeinsamen Erklärung boten sie Polen anschließend ihre volle Unterstützung bei der Aufklärung der Hintergründe des Raketeneinschlags an.

