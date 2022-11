Raketeneinschlag in Polen

Dringlichkeitssitzung am Rande des G20-Gipfels (dpa / AP / Firdia Lisnawati)

Das Treffen hatte Generalsekretär Stoltenberg angesetzt, da Polen NATO-Mitglied ist. Inzwischen gibt es Hinweise, dass es sich um eine fehlgeleitete Flugabwehrrakete der ukrainischen Armee handeln könnte. US-Präsident Biden sprach am Rande des G-20-Gipfels von einer Rakete des Systems S-300 russischer Bauart. Dieses ist wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr. Ähnliche Informationen erhielt der Deutschlandfunk aus Kreisen der Bundesregierung. Der britische Premierminister Sunak gab Russland allerdings eine grundsätzliche Schuld. Er verwies darauf, dass die Ukrainer ihre Raketenabwehr wegen der russischen Luftangriffe einsetzen müssten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bekräftigte die Darstellung seiner Regierung, wonach die Rakete aus Russland kam. Er sagte in einer Videoansprache an den G-20-Gipfel auf Bali, der Einschlag sei eine Botschaft Russlands an die Konferenz. Die Regierung in Moskau wies dagegen jegliche Verantwortung für den Einschlag zurück. Das Verteidigungsministerium sprach von Provokationen, um die Lage eskalieren zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.