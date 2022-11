Explosion in Polen

Dringlichkeitssitzung am Rande des G20-Gipfels (dpa / AP / Firdia Lisnawati)

Die Allianz beobachte die Situation, und die Verbündeten berieten sich eng, teilte Stoltenberg auf Twitter mit. Zugleich betonte er die Bedeutung gesicherter Fakten. Auch am Rande des G20-Gipfels auf Bali fand ein Sondertreffen statt. Dort berieten sich die Staats- und Regierungschefs mehrerer EU- und NATO-Länder auf Initiative von US-Präsident Biden. In einer gemeinsamen Erklärung boten sie Polen anschließende ihre volle Unterstützung bei der Aufklärung der Hintergründe des Raketeneinschlags an. Man habe vereinbart, in engem Kontakt zu bleiben.

Bundeskanzler Scholz sprach von einem schrecklichen Vorfall. Er habe dem polnischen Präsidenten Duda sein Beileid und das Mitgefühl der deutschen Bevölkerung mitgeteilt. Zugleich forderte er eine sorgfältige Aufklärung des Vorfalls.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.