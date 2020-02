Fußball-Drittligist Preußen Münster hat sich für das Verhalten eines Anhängers entschuldigt, der am Freitagabend Leroy Kwadwo von der Gastmannschaft der Würzburger Kickers rassistisch beleidigt hatte.

Das gehöre nicht auf den Fußballplatz und schon gar nicht in das Stadion in Münster, sagte Vereinspräsident Christoph Strässer. Der Verein distanziere sich ganz klar von solchen Äußerungen.



Gegen Ende des Drittliga-Spiels hatte ein Zuschauer Leroy Kwadwo beleidigt und Affenlaute in dessen Richtung gemacht. Wie Preußen Münster mitteilte, zeigten daraufhin andere Fans auf den Mann, damit dieser von Ordnungskräften ausfindig gemacht werden konnte. Zudem habe es Nazis-raus-Rufe gegeben. Ein Polizei-Sprecher sagte dem "Spiegel", es solle eine Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt werden.



Zuletzt hatte es auch im DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC einen ähnlichen Vorfall gegeben. Schalker Fans hatten Hertha-Profi Jordan Torunarigha beleidigt. Der Verein wurde zu einer Geldstrafe von 50.000 Euro verurteilt.