Schon zum dritten Mal stehen die Wahlen in Bulgarien an

Es ist das dritte Mal in diesem Jahr. Nach den bisherigen Wahlen war es nicht gelungen, ein Parteienbündnis mit regierungsfähiger Mehrheit zu bilden. In jüngsten Umfragen zeichnet sich in Bulgarien erneut ab, dass sechs Parteien ins Parlament einziehen. Das könnte erneut zu einer schwierigen Regierungsbildung führen.

In dem EU-Land steht heute zugleich die Präsidentschaftswahl an. Als Favorit gilt Amtsinhaber Radew. Insgesamt bewerben sich 23 Kandidaten. Für einen Sieg im ersten Wahlgang ist nach bulgarischen Recht eine absolute Mehrheit erforderlich. Anderenfalls erfolgt eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten.

