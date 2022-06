Auch die dritte Verhandlungsrunde in der Stahlindustrie hat kein Ergebnis gebracht. (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Nach der ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde kündigte die Tarifkommission für Montag Warnstreiks in elf Städten an, darunter Bremen, Salzgitter und Duisburg. Man sei bereit, den Arbeitskampf spürbar auszuweiten, erklärte Verhandlungsführer Giesler. Die Gewerkschaft hatte zuletzt 8,2 Prozent gefordert, die Arbeitgeber bieten bislang 4,7 Prozent über eine Laufzeit von 21 Monaten an. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Dienstag angesetzt.

