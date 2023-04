Der Marburger Bund rief Ärztinnen und Ärzte zum Warnstreik auf. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert für die bundesweit rund 55.000 Ärzte rückwirkend bis Oktober einen Inflationsausgleich sowie eine lineare Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent. Die Arbeitgeber sehen darin eine Gesamterhöhung von zwölf Prozent und lehnen die Forderung ab. Da es in den ersten beiden Verhandlungenrunden noch keine Annäherung gab, hatte der Marburger Bund die Ärztinnen und Ärzte in der letzten Woche zu einem Warnstreik aufgerufen. Proteste gab es in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland.

