Die russische Delegation kommt mit ihren Wagen zu den Gesprächen mit der Ukraine. (IMAGO / ITAR-TASS /Peter Kovalev)

Das Leid der Menschen werde benutzt, um die gewünschten Fernsehbilder zu schaffen, erklärte ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die Bürger sollten ihre Heimat über ukrainisches Territorium verlassen dürfen. Zudem sollten sie das Recht haben, selbst zu entscheiden, wohin sie gehen wollten. Er rate seinen Landsleuten von einer Flucht nach Russland ab. Zugleich hieß es in Kiew, die Fluchtwege seien noch gar nicht geöffnet.

Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor lokale Waffenruhen in der Hauptstadt Kiew sowie in Charkiw, Mariupol und Sumy vorgeschlagen. Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur RIA sollen die Einwohner dann unter anderem nach Russland und ins verbündete Belarus geleitet werden.

Gespräche in Belarus - und weitere diplomatische Initiativen

Die dritte Runde der Gespräche soll wieder in Belarus stattfinden. Die Ukraine fordert ein sofortiges Ende der Kämpfe und den Abzug der russischen Truppen. Der russische Präsident Putin verlangt eine Entmilitarisierung des Nachbarlandes sowie die Anerkennung der Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk und der russischen Annexion der Halbinsel Krim.

Neben den Verhandlungen in Belarus gibt es weitere diplomatische Initiativen. So wollen sich Russlands Außenminister Lawrow und sein ukrainischer Kollege Kuleba am Donnerstag in der Türkei treffen. Es wäre das erste Treffen auf Regierungsebene seit Beginn der Kämpfe. Bundeskanzler Scholz will heute erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprechen. Auch das Sicherheitskabinett der Bundesregierung kommt wieder zu Beratungen zusammen. Dem Gremium gehören neben dem Bundeskanzler unter anderem der Vizekanzler, die Bundesaußenministerin, die Verteidigungsministerin und der Chef des Bundeskanzleramts an.

Kämpfe im ganzen Land

Aus der ganzen Ukraine werden derweil weiter schwere Kämpfe gemeldet. Das ukrainische Militär meldete, man habe den Flughafen von Mykolajew zurückerobert. Bei einem russischen Luftangriff auf den Flughafen der Stadt Winnyzja rund 200 Kilometer südwestlich von Kiew seien mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, berichteten ukrainische Rettungskräfte. Verteidigungsminister Resnikow warf den russischen Truppen vor, in Mariupol gezielt Wohnviertel und Zivilisten zu beschießen. Moskau erklärte, pro-russische Separatisten hätten einen Angriff auf die strategisch wichtigen Hafenstadt gestartet. Die Angaben aus den Kriegsgebieten können unabhängig nicht überprüft werden.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.