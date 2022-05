Nach Präsidentenmord in Haiti

Der Sarg des bei einem Attentat ermordeten haitianischen Präsidenten Moïse (Aufnahme aus dem Juli 2021) (dpa-news / AP / Matias Delacroix)

Das US-Justizministerium teilte mit, dem 51-jährigen Mann aus Haiti würden Verschwörung zum Mord oder zur Entführung außerhalb der USA sowie das Leisten materieller Unterstützung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll für die Aktion gegen den Präsidenten Fahrzeuge und Schusswaffen organisiert haben. Ihm droht eine lebenslange Haftstrafe.

Moïse war vor rund zehn Monaten in seiner Residenz in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince erschossen worden. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Rund 20 kolumbianische Söldner und mehrere haitianisch-US-amerikanische Doppelbürger sollen an dem Mord beteiligt gewesen sein. Die Ermittler in den USA gehen davon aus, dass der Plan ursprünglich lautete, Moïse zu entführen.

