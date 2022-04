In Hessen ist erneut ein Corona-Testzetrum ausgebrannt. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Ob es sich um einen technischen Defekt oder um Brandstiftung handelt, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Erst am Montag war in Mörfelden-Walldorf ein Corona-Schnelltestzentrum auf dem Gelände einer Tankstelle in Brand gesetzt worden. Unbekannte hatten das Feuer in der Nacht zu Sonntag gelegt. In der Nacht davor brannte es rund drei Kilometer entfernt an der Außenfassade eines weiteren Corona-Schnelltest-Containers. Die Polizei ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt.

