Er verlor am Abend gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 3:6, 6:7 und 6:7 und schied in der dritten Runde aus. Zverev war der letzte von zehn deutschen Tennisprofis, der in Wimbledon ausschied.

09.07.2023