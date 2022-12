Infektionswelle belastet Kinderkliniken: Es fehlt an Personal, nicht an Betten. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Das sagte die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Hasselfeldt, der "Rheinischen Post". Es gebe Fälle der Androhung oder tatsächlichen Ausübung psychischer und physischer Gewalt gegenüber dem Klinikpersonal. Oft müssten Eltern mit kranken Kindern teilweise stundenlang in den Notaufnahmen sitzen oder kranke Kinder auf Krankenhausfluren übernachten. Kurzfristig Abhilfe zu schaffen sei aber kaum möglich.

Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sagte der Zeitung, ein einfaches Umschichten von Pflegern aus Erwachsenenstationen in Kinderstationen sei nicht einfach so machbar. Denn in der Kinderheilkunde arbeiteten in diesem Bereich meist hochspezialisierte Fachkräfte. Gleichwohl versuchten die Krankenhäuser, solche Umschichtungen zu organisieren.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.