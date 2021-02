Fast jeder fünfte Mitarbeitende des DRK-Rettungsdienstes wird mindestens ein- bis zweimal pro Woche im Einsatz beleidigt oder beschimpft.

Das geht aus einer Studie des Deutschen Roten Kreuzes hervor. In den meisten Fällen sind die Rettungskräfte verbaler Gewalt ausgesetzt, etwa ein Drittel ist aber auch von körperlichen Übergriffen betroffen. Dem DRK zufolge sind die Täter in etwa drei Vierteln der Fälle die Patienten selbst, oft handelt es sich auch um Freunde oder Angehörige. Die häufigste Form tätlicher Übergriffe sind Schlagen und Treten.



DRK-Präsidentin Hasselfeldt bezeichnete die Ergebnisse der Studie als erschreckend. Sie plädierte dafür, Rettungsdienstmitarbeitende noch besser für solche Situationen zu schulen und Straftäter konsequent zu verfolgen.



Für die Untersuchung wurden die Angaben von 425 Mitarbeitenden im Rettungsdienst in der Zeit von August bis November 2019 ausgewertet. Die Studie ist nicht repräsentativ.

