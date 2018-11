Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, hat dazu aufgerufen, Abhängigkeit als Krankheit anzuerkennen.

Auf ihrer Jahrestagung in Berlin sagte sie, Suchtkranke dürften nicht stigmatisiert werden. Vielmehr müsse jeder versuchen, Abhängigen und ihren Angehörigen zu helfen. Die CSU-Politikerin wies darauf hin, dass in Deutschland mehr als acht Millionen Menschen abhängig von Alkohol, Drogen oder Glücksspiel seien. Jede sechste Kündigung in der Bundesrepublik werde aufgrund von Alkoholmissbrauch ausgesprochen.