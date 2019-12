Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Ludwig, plädiert für eine bundesweit einheitliche Regelung für den Besitz von Cannabis.

Dass es unterschiedlich geregelte Besitzmengen gebe, halte nicht nur sie für schwierig, sagte Ludwig der Funke Mediengruppe. Während in Hamburg sechs Gramm erlaubt seien, könnten Cannabis-Konsumenten in Berlin bis zu 15 Gramm besitzen. Das locke natürlich Menschen in die Stadt, die gezielt Rauschgift konsumieren wollten. Die CSU-Politikerin ist seit drei Monaten Drogenbeauftragte der Bundesregierung.