Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Ludwig, hat vor den Gefahren der Corona-Pandemie für Suchtkranke gewarnt.

Es sei derzeit elementar wichtig, dass die entsprechenden Einrichtungen für alle Bedürftigen offen blieben, erklärte die CSU-Politikerin bei der Vorstellung ihres Jahresberichtes in Berlin. Der Bedarf sei größer denn je. Mehr Hilfe als bisher benötigten auch Kinder von Suchtkranken. Viele von ihnen seien nahezu auf sich allein gestellt. Zugleich verwies Ludwig auf mehrere wissenschaftliche Belege dafür, dass Raucher sich einem erhöhten Risiko für schwere Corona-Verläufe aussetzten. Im neuen Jahr seien weitere Maßnahmen zum Thema Tabakentwöhnung geplant. Neueste Zahlen belegten, dass in Deutschland jährlich 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.