Die neue Drogenbeauftragte Ludwig hat den Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung vorgestellt.

Demnach ist die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr fast konstant geblieben. Am Konsum illegaler Stoffe starben 1.276 Menschen, vier mehr als 2017. Als gute Nachricht bezeichnete die CSU-Politikerin den Rückgang beim Alkoholkonsum von Jugendlichen. Die Zahl der jungen Menschen, die regelmäßig Alkohol konsumierten liege bei knapp neun Prozent - dies sei ein historischer Tiefstand. Besorgt äußerte sie sich aber darüber, dass es in Deutschland drei Millionen Kinder gebe, bei denen mindestens ein Elternteil abhängig sei. Hier müsse es mehr Hilfen geben.



Ludwig sprach sich beim Rauchen für ein komplettes Werbeverbot aus, auch für E-Zigaretten. Dies wünsche sie sich noch in diesem Jahr.



Ludwig hatte das Amt der Drogenbeauftragten im September übernommen.