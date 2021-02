Bei einer Razzia gegen ein Netzwerk von Neonazis in Thüringen sind acht Verdächtige festgenommen worden.

Das teilte das Landeskriminalamt in Erfurt mit. 27 Wohnungen und Geschäftsräume seien durchsucht worden. Razzien gab es auch in Sachsen-Anhalt und Hessen. Die Polizei war mit mehr als 500 Kräften im Einsatz.



Nach Informationen des Mitteldeutschen Rundfunks sollen die Verdächtigen Mitglieder von zwei Neonazi-Bruderschaften sein. Sie sollen seit Jahren weite Teile des Drogenhandels in Thüringen organisieren und mutmaßlich auch illegale Waffengeschäfte tätigen.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.