Das Strafmaß für den mexikanischen Drogenhändler Guzmán, genannt "El Chapo", soll später als geplant bekannt gegeben werden.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in New York kündigte an, dass die Verkündigung des Strafmaßes noch mehrere Wochen dauern und voraussichtlich am 17. Juli stattfinden wird. Guzmán war vor vier Monaten nach einem umfangreichen Gerichtsverfahren in New York verurteilt worden und sitzt in den USA vorläufig in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Sinaloa-Drogenkartell zwischen 1989 und 2014 angeführt zu haben. In der Zeit soll das Kartell fast 155 Tonnen Kokain und große Mengen anderer Drogen in die USA geschmuggelt haben. Dem 62-Jährigen droht lebenslange Haft. Seine Anwälte haben eine neue Gerichtsanhörung und einen neuen Prozess gefordert, deshalb die Verzögerung. Einige der Geschworenen sollen die Berichterstattungen über den Prozess verfolgt haben, obwohl der Richter das untersagt hatte.