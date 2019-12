In Italien ist der Anbau von Cannabis zu Hause nicht mehr strafbar, sofern es sich um kleine Mengen für den Eigenbedarf handelt.

Dies entschied das Oberste Gericht in Rom, wie italienische Medien berichteten. Politiker der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung und der Linken begrüßten das Urteil. Nach Informationen der Zeitung "Corriere della Sera" gibt es in Italien rund 6,2 Millionen Cannabis-Konsumenten. Die meisten davon seien im Alter unter 35 Jahren. Männer konsumieren demnach mehr als Frauen. In Deutschland ist der heimische Anbau von Hanf grundsätzlich verboten.