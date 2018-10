Kanada hat als weltweit zweites Land nach Uruguay den Verkauf und Gebrauch von Cannabis legalisiert.

Das kanadische Parlament hatte dazu im Juni ein Gesetz gebilligt, das heute in Kraft tritt. Die Altersgrenze liegt bei 18, in manchen Bundesstaaten bei 19 Jahren.



Es ist jetzt erlaubt, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften ein Gramm Haschisch für umgerechnet etwa vier Euro dreißig zu kaufen. Der persönliche Besitz ist auf 30 Gramm beschränkt.



Kanada ist damit das erste Land der G7-Gruppe, das Cannabis vollständig legalisiert. Kritiker befürchten Auswirkungen auf die Gesundheit und eine Zunahme von Unfällen unter Drogeneinfluss.