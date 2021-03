Der Bruder des honduranischen Präsidenten Juan Orlando Hernández ist in den USA wegen Kokainschmuggels zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

In New York verhängte ein Bundesrichter zudem eine Geldstrafe in Höhe von 138 Millionen Dollar gegen Antonio "Tony" Hernández. Die Staatsanwaltschaft hatte Hernández vorgeworfen, 15 Jahre lang große Rauschgift-Mengen in die USA geschmuggelt zu haben. In dem Zusammenhang habe er hohen honduranischen Regierungsvertretern wie seinem Bruder Millionensummen gezahlt.



"Tony" Hernández, früher Parlamentsabgeordneter in seinem Heimatland, war 2018 am Flughafen von Miami festgenommen worden.

