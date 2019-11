Die niederländische Profi-Sprinterin Madiea Ghafoor ist wegen Einfuhr von Drogen und Beihilfe zum Drogenhandel zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Die 27-Jährige war im Juni an der niederländisch-deutschen Grenze mit rund 50 Kilogramm Ecstasy und rund zwei Kilogramm Crystal Meth im Auto erwischt worden. Die Behauptung Ghafoors, sie habe nichts von den Drogen gewusst, fanden die Richter am Landgericht Kleve unglaubwürdig. Niemand würde einem Kurier Drogen im Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro überlassen, wenn der nichts davon wisse, sagte der Vorsitzende Richter.



Die Angeklagte hatte über ihren Anwalt erklären lassen, sie habe wegen eines Formtiefs dopen wollen und sich auf den Transport von Dopingmitteln eingelassen. Die Drogen seien ohne das Wissen seiner Mandantin in das Auto gepackt worden. Der Anwalt der Sportlerin kündigte an, das Urteil anzufechten.